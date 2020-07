La madre di Gianmaria Antinolfi: “Ha lasciato Dayane Mello per Belén, mi chiedo come finirà”



Esmeralda Vetromile, madre di Gianmaria Antinolfi, si dice incerta a proposito della relazione nata tra il figlio e la showgirl Belén Rodriguez. “Quando mio figlio ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa, ha lasciato immediatamente Dayane Mello”, ha spiegato la donna a difesa del giovane manager. Ma non è certo, come non lo sono i diretti interessati, che la storia con la Rodriguez sia destinata ad avere vita lunga: “Mi domando come finirà”.

Continua a leggere



Esmeralda Vetromile, madre di Gianmaria Antinolfi, si dice incerta a proposito della relazione nata tra il figlio e la showgirl Belén Rodriguez. “Quando mio figlio ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa, ha lasciato immediatamente Dayane Mello”, ha spiegato la donna a difesa del giovane manager. Ma non è certo, come non lo sono i diretti interessati, che la storia con la Rodriguez sia destinata ad avere vita lunga: “Mi domando come finirà”.

Continua a leggere

Continua a leggere