La mamma del bimbo col bambolotto: “Dopo il post tanti insulti, ma sono orgogliosa di Giovanni”



La mamma di Giovanni, il bambino “rimproverato” da un signore perché stava giocando col suo bambolotto, ha raccontato a Fanpage.it come è nato il suo post e cosa è successo dopo che in migliaia lo hanno condiviso. Lei ha ricevuto messaggi di critiche e insulti, ma di suo figlio non può che essere orgogliosa: “Lui ha paura che ora le bimbe gli daranno tanti bacini!”.

