La mamma di Andrea Damante: “Desidero diventare nonna”, ma non c’è nessun nipotino in arrivo



Valentina Fasciana ha ravvivato il gossip su una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo decennio dopo aver espresso “il desiderio di diventare nonna”. Ma per Andrea Damante, suo figlio, e Giulia De Lellis non c’è ancora spazio per il progetto di diventare genitori. Per quanto sia appunto legittimo sognare, non c’è ancora nulla in cantiere.

