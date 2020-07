La mamma di Flavio, morto a Terni: “Ora dovete essere tutti al mio fianco nell’associazione”



Terni, al termine del funerale del figlio e di Gianluca, Silvia Jacaroni ha avuto parole per i giovani presenti: “Ora vi voglio al mio fianco nell’associazione che stiamo creando. Devono esserci anche le istituzioni. In questo momento c’è tanto dolore, non rabbia. La rabbia deve essere canalizzata in qualcosa di concreto”.

