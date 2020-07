“La mela non cade lontana dall’albero”: Gwyneth Paltrow in vacanza con la figlia Apple



Gwyneth Paltrow e sua figlia, Apple, sono sempre più simili. La ragazza, ormai sedicenne, diventa sempre più bella e acquisisce dei tratti che sono innegabilmente riconducibili all’attrice, come dimostra l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma come tutti i rapporti madre-figlia, anche quello tra la diva e la sua primogenita non è sempre tutto rose e fiori.

