La storia di Roberto e Giuliana, il loro “cuore creativo” contro la crisi economica post Covid



Roberto e Giuliana sono una giovane coppia siciliana, di Modica, nel ragusano. La loro passione è viaggiare e scoprire nuove etnie. Durante un viaggio in Israele decidono di far rientro in Sicilia per investire lavorativamente nella loro terra. Ma a causa dell’emergenza Covid, non partono più per la stagione lavorativa e fanno i conti con la crisi. La loro storia è di grande forza e coraggio.

Continua a leggere



Roberto e Giuliana sono una giovane coppia siciliana, di Modica, nel ragusano. La loro passione è viaggiare e scoprire nuove etnie. Durante un viaggio in Israele decidono di far rientro in Sicilia per investire lavorativamente nella loro terra. Ma a causa dell’emergenza Covid, non partono più per la stagione lavorativa e fanno i conti con la crisi. La loro storia è di grande forza e coraggio.

Continua a leggere

Continua a leggere