Laici possono celebrare nozze e funerali in chiesa se mancano i sacerdoti, l’ok del Vaticano



Via libera del Vaticano alla celebrazione di nozze, funerali e battesimi in chiesa da parte di laici collaboratori del parroco in mancanza del prete. Non potranno invece in alcun caso tenere l’omelia durante la celebrazione dell’Eucaristia. L’ok dopo la scelta autonoma già fatta da molte parrocchie e diocesi in mancanza di sacerdoti.

