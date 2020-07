L’Altrove Teatro Studio prepara la stagione 2020/21 #Maipiùsenza

L’Altrove Teatro Studio è al lavoro per la preparazione della stagione 2020/2021. Ottavia Bianchi e Giorgio Latini vi aspettano all’insegna del #maipiùsenza, un motto e – soprattutto – un auspicio per i lavoratori dello spettacolo dal vivo e per il pubblico.

Intanto sono ripartite le attività di formazione e preparazione ai provini di ammissione per le accademie di recitazione e l’affitto spazi per prove ed eventi.

I provini per le Accademie d’eccellenza si terranno, seppur con alcune modifiche, nei prossimi mesi: lezioni di recitazione, canto, tecniche di lettura e movimento e piani di studio individuali pensati sulle esigenze del singolo allievo.

Ottavia Bianchi, attrice, cantante e direttrice artistica insieme a Giorgio Latini dell’Altrove Teatro Studio. Si è dedicata a lungo all’insegnamento in varie strutture pubbliche e private. Dalla commistione delle due esperienze, quella di attrice e quella di cantante, ha messo a punto un suo personale metodo di lavoro per la scoperta dello strumento corpo-voce atto alla sua massima valorizzazione tecnica ed espressiva.

Giorgio Latini, attore, regista, drammaturgo, è il fondatore de I Pensieri dell’Altrove, associazione che già dal 2012 si occupa di formazione. Tiene il Corso di tecniche di lettura e di recitazione presso l’Accademia d’Arte Scenica dell’Altrove Teatro Studio. La sua attività di insegnante si concentra principalmente sulla parola e la comunicazione, temi sui quali tiene anche numerosi seminari, sia in contesti teatrali che aziendali e universitari.

Ad oggi molti ex allievi ormai in professione sono passati dall’Accademia Nazionale D’Arte Drmmatica Silvio d’Amico, dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Paolo Grassi di Milano dopo aver compiuto una serie di studi e di esperienze presso l’Altrove.

#maipiùsenzaù lo spettacolo dal vivo

Tutte le formule di abbonamento previste su www.altroveteatrostudio.it

#maipiùsenza formazione professionale

Corsi professionali e semi-professionali, la formazione dedicata ai ragazzi, i corsi di canto, di dizione e linguaggio paraverbale e la nostra Accademia D'Arte Scenica.

#maipiùsenza lo spazio adatto alle tue esigenze, per le prove e per i tuoi eventi!

L’Altrove Teatro Studio è pronto ad accogliervi in Via Giorgio Scalia 53 (Metro Cipro).

