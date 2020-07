Lapo Elkann: “Basta con le dipendenze, ora mi dedico ad aiutare chi soffre”



Il rampollo di Casa Agnelli ha deciso di dare una sterzata alla sua vita, smettendo con l’uso di droghe e alcol. Come racconta in un’intervista in esclusiva a Grazia, Lapo Elikann ha optato per una svolta verso il sociale: il suo obiettivo è

impegnarsi ad aiutare chi è più in difficoltà. Nel 2016 ha dato vita alla fondazione benefica Laps e ha organizzato un’asta di automobili: “Vorrei essere meno imprenditore e più benefattore”.

