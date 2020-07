L’assistente di Johnny Depp al processo: “Amber Heard era sociopatica, era lei la violenta”



Continua la guerra tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. L’attore hollywoodiano ha intentato una causa per diffamazione contro il The Sun che lo ha definito “picchiatore e violento”. A testimoniare a suo favore è giunto il suo ex assistente, Stephen Deuters, che ha dichiarato apertamente che sia stata l’attrice a sottomettere la star e non il contrario, definendola anche “sociopatica” e “machiavellica”.

