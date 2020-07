Laura Freddi e Sonia Bruganelli insieme in video: “Ci odiamo davvero? Ma quale odio!”



Sonia Bruganelli e Laura Freddi hanno deciso di mettere un punto sull’annosa questione che le vede rivali a causa di Paolo Bonolis. Le due sono rispettivamente la moglie e la ex fidanzata del noto mattatore romano e più volte si è vociferato che tra loro non corresse buon sangue, per questo motivo hanno deciso di mettere a tacere tutti i pettegolezzi e fare una lunga chiacchierata insieme in un video: “Ci odiamo davvero oppure no?” ha scherzato la moglie del conduttore.

