Le aspettative di Elon Musk: “Mio figlio non sa ancora usare il cucchiaio”, ma X Æ A-II ha 2 mesi



Aspettative altissime attendono il piccolo X Æ A-II, figlio di Elon Musk e dell’artista Grimes. “Non sa ancora usare il cucchiaio” ha scritto, chiaramente in chiave ironica, il fondatore di Tesla. Ma il piccolo ha appena 2 mesi e, sebbene abbia ricevuto in dote un nome che richiama grandi imprese, dovrà essergli concesso un po’ di tempo in più prima di poter compiere azioni che gli consentiranno di entrare nella storia.

Continua a leggere



Aspettative altissime attendono il piccolo X Æ A-II, figlio di Elon Musk e dell’artista Grimes. “Non sa ancora usare il cucchiaio” ha scritto, chiaramente in chiave ironica, il fondatore di Tesla. Ma il piccolo ha appena 2 mesi e, sebbene abbia ricevuto in dote un nome che richiama grandi imprese, dovrà essergli concesso un po’ di tempo in più prima di poter compiere azioni che gli consentiranno di entrare nella storia.

Continua a leggere

Continua a leggere