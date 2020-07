Le condoglianze di Papa Francesco a Benedetto XVI per la morte del fratello



Bergoglio ha scritto al suo predecessore Joseph Ratzinger per manifestargli la sua vicinanza spirituale per la scomparsa del fratello, avvenuta ieri in Germania, “affinché il Signore della vita, nella sua bontà misericordiosa, lo introduca nella patria del cielo”.

