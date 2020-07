Le fidanzate segrete di Stefano De Martino, Belén dopo le ipotesi: “L’amore è per la gente vera”



Belén Rodriguez legge quanto circola in rete e sui giornali a proposito della relazione finita con Stefano De Martino. Non è un caso che il commento amaro della showgirl argentina arrivi dopo le ipotesi sempre più insistenti in merito all’esistenza di “fidanzate segrete” dell’ex marito. “L’amore è per la gente vera”, scrive. Il ballerino e conduttore, invece, preferisce la strada del silenzio.

