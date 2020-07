Le linee guida Ue per la ripartenza delle navi da Crociera: meno passeggeri e test Covid a bordo



L’Unione europea, attraverso il programma EU Healthy Gateways, ha pubblicato le linee guida per la ripartenza delle navi da crociera durante l’emergenza Coronavirus. Secondo il vademecum, le compagnie devono organizzare un piano per garantire alloggi per pazienti in quarantena nei porti che incontreranno lungo il tragitto, avere disponibilità di test a bordo e ridurre il numero di passeggeri e personale per garantire il distanziamento sociale.

Continua a leggere



L’Unione europea, attraverso il programma EU Healthy Gateways, ha pubblicato le linee guida per la ripartenza delle navi da crociera durante l’emergenza Coronavirus. Secondo il vademecum, le compagnie devono organizzare un piano per garantire alloggi per pazienti in quarantena nei porti che incontreranno lungo il tragitto, avere disponibilità di test a bordo e ridurre il numero di passeggeri e personale per garantire il distanziamento sociale.

Continua a leggere

Continua a leggere