Le nuove misure anti coronavirus dal 14 luglio: discoteche chiuse e stretta sui voli



I punti cardine su cui si basa il nuovo dpcm che il governo si prepara a varare nelle prossime ore per stabilire le nuove regole anti-contagio che entreranno in vigore dal 14 luglio. Obbligo di mascherine al chiuso, ma anche rinvio dell’apertura delle discoteche, stretta sui voli e maggiori controlli e sanzioni per chi non rispetta le norme.

Continua a leggere



I punti cardine su cui si basa il nuovo dpcm che il governo si prepara a varare nelle prossime ore per stabilire le nuove regole anti-contagio che entreranno in vigore dal 14 luglio. Obbligo di mascherine al chiuso, ma anche rinvio dell’apertura delle discoteche, stretta sui voli e maggiori controlli e sanzioni per chi non rispetta le norme.

Continua a leggere

Continua a leggere