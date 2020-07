L’esempio di integrazione di Meryem: arriva a Messina e diventa chef: “In cucina sono me stessa”



Meryem Fayed, da Casablanca a Messina, 19enne ha affrontato la Maturità ma ha già diversi anni di esperienza da sous chef. Originaria del Marocco, è un esempio di chi lascia la propria terra e non si lascia sopraffare dalle difficoltà. Vuole essere un punto di riferimento per le nuove generazioni e sogna di diventare una grande chef: “In cucina sono me stessa”

