L’estate di Barbara D’Urso, dopo il bikini in acqua spunta il topless in piscina



Barbara D’Urso non esita a condividere vari momenti della sua estate con i fan. Dopo lo scatto al mare che ha fatto il boom di like, non è da meno quello in piscina dove la conduttrice azzarda anche un topless, mostrando il suo fisico ben allenato e invidiabile per i suoi 63 anni. Non manca, ovviamente, qualche commento un po’ più pungente da parte dei fan.

