L’ex assistente di Amber Heard: “Si è presa la mia storia, io ho subito violenze non lei”



La causa tra Johnny Depp e il Sun va avanti da giorni ed emergono sempre nuovi particolari. Tra le nuove testimonianze compare quella di Kate James, ex assistente personale di Amber Heard, la quale ha dichiarato che gli episodi di violenze raccontate dall’attrice non corrispondono alla verità e sarebbero estrapolati da una violenza sessuale che la donna avrebbe subito diversi anni prima: “La signorina si è riferita ad una conversazione che abbiamo avuto, le raccontavo di uno stupro brutale che ho subito in Brasile e lei l’ha usato come sua storia”, ha dichiarato l’assistente chiamata a testimoniare.

