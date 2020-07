L’ex bandito sardo Graziano Mesina in fuga dopo la condanna a 30 anni: “Non lo troviamo”



Graziano Mesina, l’ex primula rossa del banditismo sardo, si è reso irreperibile dopo che la corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi difensori confermando la condanna definitiva a 30 anni di carcere. Quando i carabinieri si sono presentati alla sua abitazione ad Orgosolo per condurlo in carcere, non l’hanno trovato.

