L’ex giudice Bellomo torna ai domiciliari: imponeva minigonne alle borsiste



La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame di Bari in sede di rinvio dalla Cassazione che a gennaio aveva annullato al detenzione. L’ex giudice del Consiglio di Stato avrebbe avrebbe anche compiuto un tentativo di estorsione nei confronti di un’altra ex corsista per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale.

Continua a leggere



La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame di Bari in sede di rinvio dalla Cassazione che a gennaio aveva annullato al detenzione. L’ex giudice del Consiglio di Stato avrebbe avrebbe anche compiuto un tentativo di estorsione nei confronti di un’altra ex corsista per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale.

Continua a leggere

Continua a leggere