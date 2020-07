Libertà in vista per il mostro di Foligno, ma gli esperti sono contrari: “È pericoloso”



Per gli esperti della struttura psichiatrica che lo ospita in Sardegna è ancora pericoloso, ma sarà il giudice Cristina Lampis a decidere se il mostro di Foligno, all’anagrafe Luigi Chiatti, tornerà alla vita civile. Chiatti, 51 anni, condannato a 30 per gli omicidi di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci avvenuti negli anni ’90, secondo gli specialisti non avrebbe compreso le proprie azioni e sarebbe ancora in grado di fare del male.

