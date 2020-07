Lieto fine per Nina, la cagnolina senza volto ha trovato casa: “È meravigliosa anche così”



A un anno di distanza dal suo ritrovamento a Palermo, per la cagnolina Nina è arrivato il lieto fine: è stata adotta da Graziella Porro, la donna che già aveva deciso di prendersi cura di lei durante l’intera fase di cure a cui si è dovuto sottoporre l’animale. Una nuova operazione prettamente estetica non si farà per volontà della nuova padrona: “È meravigliosa anche così”

