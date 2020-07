Lino Banfi compie 84 anni, gli auguri della figlia Rossana e l’amore per la moglie Lucia



Su Instagram la figlia Rossana pubblica una foto della sua infanzia: “84 e sto, auguri papà”. Nato ad Andria il 9 luglio 1936, Lino Banfi ha raccontato spesso della sua partenza dalla Puglia per trovare successo a Milano: sognava di fare l’attore. Nella sua vita c’è una costante, l’amore per la moglie Lucia, al suo fianco da 68 anni. L’attore non si è mai arreso davanti alla sua malattia e ha sempre combattuto per arginarla: “Quando posso la faccio ridere”.

