L’Istituto Superiore di Sanità: “Rt superiore a 1 in cinque regioni”. Ecco quali sono



L’epidemia di covid-19 in Italia presenta un livello di criticità basso, ma occorre mantenere la massima prudenza anche per il diffondersi di focolai che possono rappresentare un potenziale rischio. L’indice Rt è aumentato sopra la soglia di 1 in Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.

Continua a leggere



L’epidemia di covid-19 in Italia presenta un livello di criticità basso, ma occorre mantenere la massima prudenza anche per il diffondersi di focolai che possono rappresentare un potenziale rischio. L’indice Rt è aumentato sopra la soglia di 1 in Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.

Continua a leggere

Continua a leggere