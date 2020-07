Lo sfogo di Tara Gabrieletto: “Guai a chi parla male di Cristian Gallella, non rompetemi i cog*ioni”



In un lungo sfogo su Instagram, Tara Gabrieletto si è scagliata contro gli utenti che stanno sputando sentenze sulla fine del suo matrimonio con Cristian Gallella. Ha spiegato che non permette loro di parlare male del suo ex marito. Inoltre, non ha nessuna intenzione di mostrare la sua sofferenza sui social: “Voglio ricominciare a vivere”.

