Locatelli: "30% di nuovi contagi da Covid sono persone dall'estero. Pochissimi casi tra i migranti"



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, spiega chi sono i contagiati da Covid in questa fase dell’emergenza coronavirus: “Si tratta di una miscellanea diversa ogni giorno, ma, genericamente, una quota che non supera il 30% è costituita da persone che arrivano dall’estero o transitano per l’Italia (marginale, a oggi, è, invece, il ruolo dei migranti)”.

