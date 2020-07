Locatelli (Css): “Il Coronavirus non ha perso vigore, divertitevi senza rischiare”



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità, ha fatto il punto della situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia, specificando che al momento è giusto parlare di allerta più che allarme. Anche l’aumento dell’Rt non era inatteso, si sapeva che i valori si sarebbero incrementati. Ma Sars-CoV-2 non ha perso vigore, continua a far male”. L’appello ai giovani: “Divertitevi da responsabili. Non scambiate bicchieri”.

