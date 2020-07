L’omicidio di Valerio Gentile, aggredito a sassate e lasciato cadavere nel bosco a 17 anni



Trovato nei boschi in zona ‘Monacelle’ con il cranio sfondato a pietrate, a faccia in giù. Così, dopo 48 ore dalla scomparsa un gruppo di ragazzini ha trovato il cadavere del diciassettenne Valerio Gentile, liceale ed ex seminarista, il 14 maggio del 1993. Da allora, nonostante le accuse verso due coetanei, il caso è rimasto senza colpevoli.

