L’Oms ammette: “È Possibile che il virus si diffonda anche nell’aria”



“La possibilità di trasmissione aerea in ambienti pubblici, specialmente in condizioni molto specifiche come locali affollati, chiusi e poco ventilati non può essere esclusa” ha ammesso la responsabile tecnica dell’OMS per la prevenzione e il controllo delle infezioni, Benedetta Allegranzi pur confermando che gli studi sul tema devono essere approfonditi.

