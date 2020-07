L’oroscopo del giorno 13 luglio: forza di carattere per Ariete e Leone



L’oroscopo di oggi 13 luglio vede scendere un pochino l’emotività dolce con la quale abbiamo chiuso la settimana scorsa. Oggi un trionfo di Marte tra Ariete e Capricorno si fa davvero sentire quanto a grinta e voglia di mettersi in gioco. Meglio non addentrarsi in discussioni polemiche che potrebbero degenerare!

