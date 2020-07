L’oroscopo del giorno 25 luglio: Sagittario e Vergine sentono forte la mancanza dell’amore



Nell’oroscopo di oggi, sabato 25 luglio, la Luna entra nel segno della Bilancia che quindi va a supportare la Venere in Gemelli. I due pianeti dei sentimenti e dell’amore tornano ad essere in sintonia e di questo gioveremo tutti. Anche se, non c’è da dimenticarlo, Venere quadrata a Nettuno amplifica il senso di mancanza che proviamo per le persone amate ma lontane.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, sabato 25 luglio, la Luna entra nel segno della Bilancia che quindi va a supportare la Venere in Gemelli. I due pianeti dei sentimenti e dell’amore tornano ad essere in sintonia e di questo gioveremo tutti. Anche se, non c’è da dimenticarlo, Venere quadrata a Nettuno amplifica il senso di mancanza che proviamo per le persone amate ma lontane.

Continua a leggere

Continua a leggere