L’oroscopo del giorno 30 luglio: lingua lunga per Leone e Toro



Nell’oroscopo di giovedì 30 luglio, i segni zodiacali di fuoco sono sicuramente preponderanti rispetto a tutti gli altri elementi. Sole in Leone quadrato a Urano è davvero incontenibile ed esplosivo, Luna in Sagittario e mArte in Ariete donano una sicurezza in se stessi davvero invidiabile ma in qualche caso anche sorda… Non dimentichiamoci che Mercurio e Giove sono opposti quindi l’ascolto dell’altro è più difficile!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di giovedì 30 luglio, i segni zodiacali di fuoco sono sicuramente preponderanti rispetto a tutti gli altri elementi. Sole in Leone quadrato a Urano è davvero incontenibile ed esplosivo, Luna in Sagittario e mArte in Ariete donano una sicurezza in se stessi davvero invidiabile ma in qualche caso anche sorda… Non dimentichiamoci che Mercurio e Giove sono opposti quindi l’ascolto dell’altro è più difficile!

Continua a leggere

Continua a leggere