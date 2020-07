L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio: nessuna scusa per le gaffes di Bilancia e Capricorno



L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio vedrà la Luna calante e Mercurio che ritorna a muoversi in moto diretto. Così se con Mercurio retrogrado abbiamo avuto tanti alibi da usare quando ci lasciavamo scappare delle frasi poco carine, adesso dovremo prenderci ogni responsabilità. Per fortuna la Luna calante è più docile… Buona lettura dell’oroscopo della settimana e godetevi tutte le energie di Marte in Ariete!

