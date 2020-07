L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio: amori estivi per Leone e Acquario



L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio non vede grandi cambiamenti nel cielo astrologico. Solamente la Luna sarà nella nuova fase calante e quindi perfetta per dedicarsi al relax, all’ascolto al rivalutare le nostre azioni. In questo funziona bene anche Mercurio retrogrado. Venere in Gemelli e Marte in Ariete donano grandissima audacia ai primi flirt estivi.

