L’oroscopo di oggi 14 luglio: bocche cucite per Cancro e Ariete



Nell’oroscopo di martedì 14 luglio troviamo la Luna in Toro che si congiunge ad Urano formando un’unione che parla di esplosione incontrollata di sentimenti ed emozioni. Il Sole poi si trova in perfetta opposizione a Giove e Plutone, il che lascia intendere che il dialogo e in generale i comportamenti accomodanti saranno difficili. Almeno per oggi!

