L’oroscopo di oggi 20 luglio: nuovi inizi per Scorpione e Pesci



L’oroscopo di oggi, lunedì 20 luglio, inizia con la Luna nuova a partire da questo pomeriggio. Si tratta del giorno in cui la Luna si congiunge al Sole e diventa Luna nuova, opposta a Saturno, perfetta per chi ha voglia di far valere la propria consapevolezza. Ecco tutte le previsioni astrali dell’oroscopo del giorno per tutti i segni zodiacali.

