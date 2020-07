L’oroscopo di oggi 21 luglio: grande intimità per Leone e Sagittario



Nell’oroscopo di martedì 21 luglio la Luna è entrata nel segno del Leone mentre il Sole rimane per l’ultimo giorno nel segno del Cancro ma in opposizione a Saturno portando così ad un lotta tra l’io e la regola, tra l’anima e lo status collettivo. Leggete subito il vostro oroscopo di oggi senza dimenticare di trovare il modo per dare voce ai vostri desideri profondi.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di martedì 21 luglio la Luna è entrata nel segno del Leone mentre il Sole rimane per l’ultimo giorno nel segno del Cancro ma in opposizione a Saturno portando così ad un lotta tra l’io e la regola, tra l’anima e lo status collettivo. Leggete subito il vostro oroscopo di oggi senza dimenticare di trovare il modo per dare voce ai vostri desideri profondi.

Continua a leggere

Continua a leggere