L’oroscopo di oggi 23 luglio: messaggi sferzanti da Cancro e Vergine



Nell’oroscopo di giovedì 23 luglio 2020, la Luna si trova nel segno della Vergine e sarà utilissima per smorzare qualche irriverente exploit comunicativo provocato da Mercurio in sestile a Urano e da Marte così forte in Ariete. Con queste previsioni astrali promettetemi di contare almeno fino a dieci anche prima di ordinare al bar!

