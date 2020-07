L’oroscopo di oggi 27 luglio: scappano gaffes a Capricorno e Bilancia



Nell’oroscopo di lunedì 27 luglio la Luna in Scorpione non fa che aumentare la probabilità, già altissima oggi sia per i transiti astrali sia perché è ‘ultimo lunedì di luglio, di dire cose delle quali potreste pentirvi. Nel cielo astrologico anche Mercurio in quadratura a Marte e Venere in quadratura a Nettuno si danno da fare a farci venire in mente critiche a cascata e anche a toglierci ogni briciolo di empatia. Direi silenzio il più possibile oggi!

