L’oroscopo di oggi 3 luglio: dichiarazioni d’amore per Gemelli e Ariete



L’oroscopo del giorno venerdì 3 luglio parla d’amore. Amore dimostrato, dichiarato, anche qualche volta strillato. Di sicuro non amore timido o meditato, razionale o intimo. Marte in Ariere è in sestile, quindi supporta, Venere in Gemelli. Via libera ai flirt di ogni genere con anche la Luna nel segno di fuoco del Sagittario, noto per non lasciarsi mai perdere l’occasione di dire la sua!

Continua a leggere



L’oroscopo del giorno venerdì 3 luglio parla d’amore. Amore dimostrato, dichiarato, anche qualche volta strillato. Di sicuro non amore timido o meditato, razionale o intimo. Marte in Ariere è in sestile, quindi supporta, Venere in Gemelli. Via libera ai flirt di ogni genere con anche la Luna nel segno di fuoco del Sagittario, noto per non lasciarsi mai perdere l’occasione di dire la sua!

Continua a leggere

Continua a leggere