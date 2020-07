L’oroscopo di oggi 31 luglio: bocca cucita per Capricorno e Bilancia



Nell’oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2020, la Luna si trova nel segno del Capricorno, giusto in tempo per smorzare gli entusiasmi da fine della scuola (o del lavoro). Direi che oggi sarà bene dare fondo a tutta la diplomazia che riusciamo a recuperare come fossero monetine in fondo alla borsetta: Sole e Mercurio sono decisamente in bilico! Di certo chi ha qualcosa da dire Dovrebbe prima scriversi il discorso.

