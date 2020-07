L’orso M49 castrato, imbottito di tranquillanti e rinchiuso. Animalisti protestano



Lo conferma l’assessore Giulia Zanotelli nella risposta ad un’interrogazione presentata dal gruppo di Futura in Consiglio provinciale: “Si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività”. Zanotelli ribadisce la disponibilità della Provincia a consentire il trasferimento del plantigrado, anche se nessuno, finora, si è fatto avanti.

Continua a leggere



Lo conferma l’assessore Giulia Zanotelli nella risposta ad un’interrogazione presentata dal gruppo di Futura in Consiglio provinciale: “Si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività”. Zanotelli ribadisce la disponibilità della Provincia a consentire il trasferimento del plantigrado, anche se nessuno, finora, si è fatto avanti.

Continua a leggere

Continua a leggere