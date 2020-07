Luciano rinasce a 80 anni grazie alla cannabis: “Mio marito non parlava più, ora viviamo”



Il signor Luciano Mereghetti, a 80 anni, è tornato a vivere grazie alla cannabis. Affetto da una patologia neurodegenerativa non parlava, non interagiva più e non camminava e nessun farmaco sembrava poterlo aiutare. Oggi, grazie alla cannabis, sono 3 anni che è tornato autosufficiente e non ha bisogno del badante.

