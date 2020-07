Lutto a Treviso, Tommaso non ce l’ha fatta: è morto a 4 anni schiacciato dal cancello di casa



Morto Tommaso Tiveron, il bimbo di 4 anni che mercoledì sera è stato travolto dal cancello scorrevole di casa a Dosson di Casier, in provincia di Treviso: il piccolo era stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Sottoposto ad un delicato intervento al cervello, non ce l’ha fatta. Il dolore dei genitori: “Agonia terribile”.

Continua a leggere



Morto Tommaso Tiveron, il bimbo di 4 anni che mercoledì sera è stato travolto dal cancello scorrevole di casa a Dosson di Casier, in provincia di Treviso: il piccolo era stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Sottoposto ad un delicato intervento al cervello, non ce l’ha fatta. Il dolore dei genitori: “Agonia terribile”.

Continua a leggere

Continua a leggere