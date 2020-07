Machine Gun Kelly esce allo scoperto con Megan Fox: “Ho aspettato l’eternità per ritrovarti”



“Ho aspettato un’eternità per ritrovarti”: sono le parole che Machine Gun Kelly ha scelto per ufficializzare anche sui social la relazione in corso con Megan Fox, che per lui ha lasciato il marito Brian Austin Green. La prima foto di coppia pubblicata su Instagram arriva dal profilo del rapper. L’ex marito di lei aveva annunciato a maggio la separazione, confermando in quell’occasione la passione nata tra la moglie e Colson Baker.

