Maltempo, allerta gialla per temporali in Sicilia e Calabria



Da domani nubi in aumento al Sud e sulle Isole con locali, brevi ma intensi temporali. In base alle previsioni meteo disponibili, il dipartimento di protezione civile infatti ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 15 luglio, una allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico per alcuni settori di Calabria e Sicilia.

