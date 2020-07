Maltempo, nubifragio su Imola: alberi caduti e allagamenti: ambulanza bloccata nel sottopasso



Il maltempo si è scatenato con tuta la sua potenza poco dopo mezzogiorno e ha imperversato per alcune ore causando notevoli danni e disagi. Decine sono state infatti le chiamate ricevute dalla sala operativa dei vigli del fuoco e altrettanti gli interventi dei pompieri. A Imola, in via Selice, un’ambulanza che è rimasta bloccata dall’acqua in un sottopasso.

