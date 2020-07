Maltempo Puglia, violenta grandinata a Porto Cesareo: chicchi come noci e bagnanti in fuga



L’ondata di maltempo si è scatenata nel pomeriggio di sabato in Puglia lungo le coste ioniche del Salento, colpendo in particolare il litorale di Porto Cesareo. Tra sabbia e ombrelloni sono piovuti enormi chicchi di grandine grossi come palline da golf costringendo i bagnati a una repentina fuga dalle spiagge.

