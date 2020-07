Maltempo sull’Italia, rischio temporali giovedì 2 luglio: 5 regioni in allerta gialla



In base alle previsioni meteo disponibili, il dipartimento di protezione civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 2 luglio, una allerta meteo gialla per rischio temporali per diversi settori di cinque regioni del nord: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

